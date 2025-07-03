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Двое мужчин получили травмы в метро и на железной дороге в Москве

Двое мужчин пострадали от поездных травм в среду вечером в Москве.

Двое мужчин пострадали от поездных травм в среду вечером в Москве.

Как стало известно «МК», первый инцидент произошел в 21:00 возле Рижского вокзала — здесь был сбит поездом 55-летний гражданин. Он доставлен в больницу с тяжелыми травмами ног и головы. Известно, что пострадавший находился в состоянии опьянения.

Также в 21:30 на станции «Сокольники» Большой кольцевой линии метро упал на пути 39-летний мужчина. Наезда поезда удалось избежать, но пассажир получил удар током. Его также госпитализировали.