Двое мужчин получили травмы в метро и на железной дороге в Москве

Как стало известно «МК», первый инцидент произошел в 21:00 возле Рижского вокзала — здесь был сбит поездом 55-летний гражданин. Он доставлен в больницу с тяжелыми травмами ног и головы. Известно, что пострадавший находился в состоянии опьянения.