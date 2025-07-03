Появилось видео задержания пациента, напавшего на врачей в Иркутске

«В сети появились видео с допроса задержанного, в котором он рассказывает, что хотел убить врача. У мужчины был нож и газовый баллончик», — передает aif.ru. В результате нападения тяжелые ранения получили заместитель главного врача и секретарь учреждения. Сейчас за их жизнь борются врачи.