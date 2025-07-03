Ямка стала дырищей: в центре Омска прямо на пешеходной зоне раскопали дыру

Омичи активно обсуждают очередную яму, которая образовалась на месте коммунальных работ. На пересечении улиц Карла Маркса и Масленникова в Омске появилась зияющая яма.
По предварительным данным, провал мог возникнуть из-за особенностей рельефа местности — Ленинградский мост был построен на месте бывшего оврага по улице Масленникова.
Администрация города отреагировала на ситуацию, направив ресурсоснабжающей организации предписание об устранении нарушений благоустройства. Срок исполнения работ установлен до 16 июля 2025 года.
Местные жители выражают недовольство качеством дорожного строительства в городе. «Нужно привлекать подрядчика, который строил эту дорогу в центре города. Так пару десятков тысяч из бюджета переросли в пару сотен…», — иронизируют омичи.
Пользователи социальных сетей отмечают, что подобные инциденты становятся системной проблемой городской инфраструктуры.
Ранее мы писали, что омич добился компенсации за упавший на машину камень с Ленинградского моста.