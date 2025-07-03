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В небе над Самарской областью сбит БПЛА 3 июля

Над самарским регионом силами ПВО был сбит беспилотник.

Над самарским регионом силами ПВО был сбит беспилотник. Об этом сообщил губернатор Федорищев.

При происшествии жертв и разрушений нет. На данный момент в регионе сохраняется угроза атаки БПЛА.

Ранее в МЧС рассказали жителям, как вести себя при возможной атаке БПЛА.

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