Задержание напавшего с ножом на врачей в иркутской больнице пациента попало на видео

Напомним, что о нападении стало известно 3 июля. Пациент в Иркутске набросился с ножом и газовым баллончиком на персонал городской клинической больницы № 8. Мужчину уже задержали, он не стал скрывать, что планировал убить врача, так как «его лишили права на жизнь».