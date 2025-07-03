Задержание напавшего с ножом на врачей в иркутской больнице пациента попало на видео

МВД показало задержание пациента, напавшего на врачей в больнице в Иркутске. Видео © Telegram / МВД38.
«Хотел убить врача. Меня лишили права на жизнь по Конституции и по Конвенции ООН о правах инвалидов», — объяснил мужчина.
По информации губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, после нападения заместитель главного врача и секретарь медицинского учреждения были госпитализированы в тяжёлом состоянии. В отношении пациента возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.
Напомним, что о нападении стало известно 3 июля. Пациент в Иркутске набросился с ножом и газовым баллончиком на персонал городской клинической больницы № 8. Мужчину уже задержали, он не стал скрывать, что планировал убить врача, так как «его лишили права на жизнь».