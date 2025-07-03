Названа версия гибели парома на популярном туристическом курорте: десятки людей пропали

При крушении парома на острове Бали погибли по меньшей мере четверо, десятки людей пропали без вести. По данным полиции Индонезии, на данный момент спасены двадцать девять человек, которые находились на пароме, следовавшем с острова Ява.
По данным местной полиции, по меньшей мере четыре человека погибли и десятки числятся пропавшими без вести после того, как паром с 65 пассажирами на борту затонул на пути к индонезийскому курортному острову Бали, пишет The Guardian.
Судно затонуло около полуночи в среду в Балийском проливе, когда направлялось в порт на севере знаменитого туристического острова, отправляясь из Баньюванги, города на главном острове Индонезии Ява, говорится в заявлении местного поисково-спасательного агентства в Сурабае.
Рама Самтама Путра, начальник полиции Баньюванги, сообщил, что четыре человека погибли, еще 23 были спасены (потом число спасенных выросло до 29). На борту судна находились 53 пассажира и 12 членов экипажа, а также 22 транспортных средства, сообщило поисково-спасательное агентство.
«Паром KMP Tunu Pratama Jaya затонул примерно через 25 минут после того, как снялся с якоря», — сообщило агентство. В сообщении не уточнялось, что могло стать причиной аварии, хотя секретарь кабинета министров Тедди Индра Виджая позже заявил, что причиной стала «плохая погода».
Дежурный офицер порта стал свидетелем крушения парома, прежде чем об этом сообщили спасательной команде. «С самого начала с паромом нельзя было связаться по радио. Затем с ним смогли связаться другие суда той же компании. Но судно уже было в состоянии наклона», — сказал Нананг Сигит, глава поисково-спасательного агентства Сурабаи, в своем заявлении.
Президент Прабово Субианто, который находился с визитом в Саудовской Аравии, отдал приказ о немедленном реагировании на чрезвычайную ситуацию, говорится в заявлении секретаря кабмина.
По словам начальника полиции Рамы, многие из спасенных сначала были без сознания после многочасового дрейфа в неспокойных водах.
Девять катеров, включая два буксира и две надувные лодки, искали пропавших людей, борясь с волнами высотой до 2 метров в ночной темноте.
Четверо из известных выживших спаслись, воспользовавшись спасательной шлюпкой парома, и были найдены в воде рано утром в четверг, сообщило поисково-спасательное агентство.
Паром с Явы на Бали идет около часа, и им часто пользуются люди, пересекающие острова на автомобиле. Было неясно, находились ли на борту какие-либо иностранцы, когда паром затонул, отмечает The Guardian.
В Индонезии также распространено явление, когда фактическое количество пассажиров на судне отличается от указанного в декларации, поэтому большее количество пассажиров может числиться пропавшими без вести.
Морские аварии — обычное явление в Индонезии, архипелаге Юго-Восточной Азии, состоящем примерно из 17 000 островов, отчасти из-за слабых стандартов безопасности, а иногда и из-за плохой погоды, констатирует The Guardian.
В марте судно, на борту которого находились 16 человек, перевернулось в бурных водах у берегов Бали, в результате чего погибла австралийка и еще по меньшей мере один человек получил ранения. В 2018 году более 150 человек утонули, когда паром затонул в одном из самых глубоких озер в мире на острове Суматра.