Названа версия гибели парома на популярном туристическом курорте: десятки людей пропали

В марте судно, на борту которого находились 16 человек, перевернулось в бурных водах у берегов Бали, в результате чего погибла австралийка и еще по меньшей мере один человек получил ранения. В 2018 году более 150 человек утонули, когда паром затонул в одном из самых глубоких озер в мире на острове Суматра.