Волжанку осудят за двухмесячные истязания новорожденной дочери

— Практически сразу после выписки из медицинского учреждения женщина отказалась надлежащим образом исполнять родительские обязанности. Уже с первого месяца жизни младенца она систематически оставляла его без присмотра и необходимого ухода: не обеспечивала ребенка питанием, средствами гигиены, своевременной медицинской помощью при заболеваниях, — сообщили журналистам в СУ СК России по Волгоградской области.