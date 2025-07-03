Первый случай заражения гельминтами через укус комара выявили в Крыму

В Крыму произошел первый случай заражения паразитическими червями (гельминтами) из-за укуса комара. Об этом в четверг, 3 июля, рассказали в местном Центре гигиены и эпидемиологии.
Само заболевание называется дирофиляриоз. Его часто можно встретить у животных, однако в отдельных случаях оно может появиться и у людей. Червей рода Dirofilaria находят под кожей человека, чаще всего в органах зрения.
Причина выявления первого случая тесно связана с природными условиями полуострова — благоприятный климат позволяет переносчикам размножаться.
Помимо этого, комары могут переносить возбудителей малярии, лихорадки Денге и Зика, лихорадки Западного Нила и других болезней, уточнили в Telegram-канале «Жесть Крым Симферополь Севастополь».
В марте 2024 года американский фитнес-блогер Мария Пален в результате укуса клеща потеряла возможность ходить и похудела на 10 килограммов. После сдачи анализов выяснилось, что насекомое заразило девушку бабезиозом — инфекцией, которая поражает эритроциты и разрушает иммунную систему организма.