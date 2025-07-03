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В Самарской области 1 человек пострадал в ДТП с ВАЗ-2106 и LADA Niva Travel

В Сызранском районе самарского региона произошло ДТП с участием двух отечественных легковушек.

В Сызранском районе самарского региона произошло ДТП с участием двух отечественных легковушек. Подробности рассказали в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Все произошло утром 3 июля. На трассе столкнулись «шестерка» и «нива тревел».

В результате аварии пострадал 1 человек, его доставили в медучреждение.

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