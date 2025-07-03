Аэропорт Ульяновска приостановил рейсы

За ночь силами ПВО были сбиты 69 беспилотников, сообщило Минобороны на своем сайте. 27 дронов — над территорией Белгородской области, 22 — над территорией Воронежской области, десять — над территорией Липецкой области, восемь — над территорией Курской области и два — над территорией Республики Крым.