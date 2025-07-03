Аэропорт Ульяновска приостановил рейсы

Он отметил, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
За 3 июля 2025 года это уже четвертый аэропорт, который приостановил работу. Ранее ограничения ввели аэропорты Самары, Тамбова и Саратова.
Аэропорты Тамбова (Донское) и Саратова (Гагарин) уже возобновили свою работу.
За ночь силами ПВО были сбиты 69 беспилотников, сообщило Минобороны на своем сайте. 27 дронов — над территорией Белгородской области, 22 — над территорией Воронежской области, десять — над территорией Липецкой области, восемь — над территорией Курской области и два — над территорией Республики Крым.