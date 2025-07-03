МВД обновило список самых разыскиваемых в России преступников: подробности

В России обновили перечень наиболее опасных разыскиваемых преступников. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на МВД, в список вошли 11 человек, за помощь в поимке каждого из которых ведомство готово выплатить вознаграждение в размере одного миллиона рублей.
Среди разыскиваемых значатся два командира украинского батальона «Азов»*. Это 29-летний Константин Немичев и 31-летний Сергей Величко, которых обвиняют в применении пыток и жестоких расправах над российскими военнослужащими.
Особое место в списке занимает 68-летний уроженец Орска Валерий Андреев, подозреваемый в совершении серии изнасилований и убийств женщин. Также разыскивается 49-летний Андрей Кузнецов по кличке Рыжий, бывший монах, обвиняемый в многочисленных разбойных нападениях.
В перечне самых опасных преступников страны также фигурируют глава банды киллеров Николай Емельянов, 69-летний Владимир Кириллов, организовавший взрыв для сокрытия убийства в Мурманске, и серийный убийца из Иваново Дмитрий Мамонов.
Кроме того, в списке оказались киллер-каратист Олег Тимошенко, 55-летний Андрей Самойлов, скрывающийся от правосудия с 1991 года, Фахрудин Махмудов, причастный к поджогу торгового центра в Коми в 2005 году, и бывший лидер волгоградской организованной преступной группировки Владимир Шестерин.
Ранее в пресс-службе МВД сообщили, что бывший топ-менеджер Центрального банка России Дмитрий Рубинов, которого обвиняют в крупном мошенничестве, объявлен в розыск.
* — Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.