МВД обновило список самых разыскиваемых в России преступников: подробности

В России обновили перечень наиболее опасных разыскиваемых преступников. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на МВД, в список вошли 11 человек, за помощь в поимке каждого из которых ведомство готово выплатить вознаграждение в размере одного миллиона рублей.