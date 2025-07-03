Самолет потерял кусок крыла в небе над США, деталь упала на жилой район

Самолет Boeing 737 авиакомпании Delta, выполнявший рейс Атланта-Роли, потерял кусок крыла в небе, деталь упала на жилой район в Роли, пишет New York Post.
«Самолет благополучно приземлился, было замечено, что часть закрылка задней кромки левого крыла не была на месте. Delta будет сотрудничать со следствием, потому что нет ничего важнее безопасности», — заявил представитель компании.
Уточняется, что кусок крыла упал рядом с проезжей частью в метре от машины, никто не пострадал.
Закрылки задней кромки используются во время взлета и посадки, чтобы помочь самолету замедлиться и набрать высоту, подчеркивается в материале.
Ранее у Delta уже были проблемы с самолетами, например, в 2024 году у одного из бортов выпал аварийный трап, хотя в этом не было необходимости.
Ранее самолет в Австралии не мог вылететь больше двух часов из-за змеи на борту.