Два подпольных казино накрыли в Новосибирске

Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Из первого помещения сотрудники МВД и СК при силовой поддержке бойцов спецназа нашли и изъяли 45 мониторов и системных блоков, на которых были установлены запрещенные азартные игры. Второй зал оказался скромнее — там было 20 столов с мониторами и системными блоками. Всего же было изъято более 100 единиц игорного оборудования, а также деньги.
Клиентов организаторы подпольных казино выбирали среди «своих», тех, кто точно не сольет информацию правоохранителям. Но где-то произошел прокол, и в итоге одни поехали на допрос в качестве свидетелей, а других ждет СИЗО. В частности, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения администратору игорного клуба.