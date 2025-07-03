Два подпольных казино накрыли в Новосибирске

Из первого помещения сотрудники МВД и СК при силовой поддержке бойцов спецназа нашли и изъяли 45 мониторов и системных блоков, на которых были установлены запрещенные азартные игры. Второй зал оказался скромнее — там было 20 столов с мониторами и системными блоками. Всего же было изъято более 100 единиц игорного оборудования, а также деньги.