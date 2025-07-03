Автоледи протащила полицейского на капоте машины в аэропорту Алматы (видео)

«Сотрудник полиции остановил автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Вместо того чтобы выполнить законные требования, водитель отказался предъявить документы, проявил агрессию и попытался скрыться. Инспектор, пытаясь предотвратить движение автомобиля, оказался на капоте транспортного средства и был буквально протащен вперед на несколько метров», — заявили в пресс-службе ДП.