Автоледи протащила полицейского на капоте машины в аэропорту Алматы (видео)

Как сообщили в ведомстве, факт имел место в ночное время в ходе патрулирования территории Международного аэропорта Алматы.
«Сотрудник полиции остановил автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Вместо того чтобы выполнить законные требования, водитель отказался предъявить документы, проявил агрессию и попытался скрыться. Инспектор, пытаясь предотвратить движение автомобиля, оказался на капоте транспортного средства и был буквально протащен вперед на несколько метров», — заявили в пресс-службе ДП.
Подчеркивается, что по данному факту были приняты меры в соответствии с законодательством РК: водитель была привлечена к административной ответственности за нарушение ПДД и неподчинение законным требованиям сотрудника полиции.
Решение суда она подвергнута административному штрафу в размере 30 МРП.
«Призываем граждан с уважением относиться к представителям правопорядка и не допускать подобных инцидентов. Закон один для всех. Охрана общественного порядка невозможна без сотрудничества общества и полиции», — обратились стражи порядка.