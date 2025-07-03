Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автоледи протащила полицейского на капоте машины в аэропорту Алматы (видео)

Нарушительница «прокатила» сотрудника полиции на капоте своей машины на территории аэропорта Алматы — в полиции рассказали подробности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Источник: t.me/egovpress

Как сообщили в ведомстве, факт имел место в ночное время в ходе патрулирования территории Международного аэропорта Алматы.

«Сотрудник полиции остановил автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Вместо того чтобы выполнить законные требования, водитель отказался предъявить документы, проявил агрессию и попытался скрыться. Инспектор, пытаясь предотвратить движение автомобиля, оказался на капоте транспортного средства и был буквально протащен вперед на несколько метров», — заявили в пресс-службе ДП.

Подчеркивается, что по данному факту были приняты меры в соответствии с законодательством РК: водитель была привлечена к административной ответственности за нарушение ПДД и неподчинение законным требованиям сотрудника полиции.

Решение суда она подвергнута административному штрафу в размере 30 МРП.

«Призываем граждан с уважением относиться к представителям правопорядка и не допускать подобных инцидентов. Закон один для всех. Охрана общественного порядка невозможна без сотрудничества общества и полиции», — обратились стражи порядка.