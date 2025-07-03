Суд отправил под арест замглавы Росгидромета Радькову по делу о мошенничестве

На прошлой неделе Дорогомиловский суд Москвы арестовал бывшего руководителя корпорации «ВСМПО-АВИСМА» Михаила Воеводина. Его отправили под стражу на два месяца. Михаила Воеводина, а также бизнесмена с американским гражданством Игоря Райхельсона обвиняют в организации преступной схемы при закупках сырья. По предварительным данным следствия, они нанесли ущерб предприятию в размере 4 млрд рублей.