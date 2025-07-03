Суд отправил под арест замглавы Росгидромета Радькову по делу о мошенничестве

Басманный суд в Москве арестовал заместителя руководителя Росгидромета Наталию Радькову. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Радькова обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ). По этой статье ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Известно, что Наталию Радькову отправили под стражу. Как уточнил собеседник агентства, защита замруководителя Росгидромета подала апелляцию на это решение, однако ее отклонили.
На прошлой неделе Дорогомиловский суд Москвы арестовал бывшего руководителя корпорации «ВСМПО-АВИСМА» Михаила Воеводина. Его отправили под стражу на два месяца. Михаила Воеводина, а также бизнесмена с американским гражданством Игоря Райхельсона обвиняют в организации преступной схемы при закупках сырья. По предварительным данным следствия, они нанесли ущерб предприятию в размере 4 млрд рублей.