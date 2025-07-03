Раскрыты подробности резонансного дела ОПГ из Екатеринбурга

В деле ОПГ из Екатеринбурга появились новые подробности. О деталях дела в четверг, 3 июля, рассказали в правоохранительных органах РИА Новости.
По данным следствия, члены группировки собрали порядка 50 тысяч долларов в 2011 году, чтобы заплатить исполнителю убийства владельца овощебазы в Екатеринбурге.
Тогда целью объединения был Икрам Гаджиев. При этом мужчина сам входил в состав той же группировки.
— Для устранения очередного конкурента на «сходке» авторитетных азербайджанцев было принято решение о ликвидации Гаджиева, для чего было собрано и передано около 50 тысяч долларов, — уточнил источник.
Наемник приехал к дому владельца овощебазы, после чего прострелил ему голову. Гаджиев смог выжить, однако спустя четыре дня все же скончался в больнице, уточнили в агентстве.
Ранее МВД России опубликовало обновленный перечень преступников, находящихся в федеральном розыске. За любую информацию, которая поможет их задержать, заплатят один миллион рублей.
Кроме того, недавно стало известно, что суд рассмотрит уголовное дело, связанное с нападением на женщину-таксиста в Новой Москве 16 лет назад.