Арестован собиравшийся нападать на женщин с ножом 18-летний инцел

Французская полиция предъявила обвинение «инцелу», подозреваемому в планировании нападения с ножом на женщин. Задержание 18-летнего парня стало первым делом антитеррористической полиции, связанным с субкультурой безбрачия.
Официальные лица сообщили, что 18-летнему французу, подозреваемому в планировании нападений на женщин, предъявлены обвинения в рамках первого в стране дела о террористическом заговоре, связанном с женоненавистническим движением «инцелов», пишет The Guardian.
Подозреваемый был арестован в пятницу агентством внутренней разведки DGSI возле государственной средней школы в юго-восточном городе Сент-Этьен.
Согласно источникам, близким к делу, подозреваемый был арестован с двумя ножами в сумке и представился членом субкультуры «инцел», или добровольного безбрачия.
Движение «инцелов», поясняет The Guardian, — это интернет-субкультура, пропитанная женоненавистничеством, в которой мужчины склонны обвинять женщин и феминизм в своих романтических неудачах. Как правило, адепты этого движения нацелены на тех, кого считают привлекательными или сексуально активными женщинами.
Национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) сообщила, что во вторник было начато расследование «в отношении 18-летнего парня, утверждающего, что он является членом движения “Инцел”».
Задержанному предъявлены обвинения в террористическом сговоре с целью подготовки одного или нескольких преступлений против личности, сообщает PNAT.
Участие прокуратуры по борьбе с терроризмом, по-видимому, указывает на то, что французские власти признают эту форму гендерного насилия терроризмом, подчеркивает The Guardian.
Во вторник вечером подозреваемый предстал перед судьей, который оставил его под стражей. Его адвокат Мария Сницар охарактеризовала его как «страдающего подростка, а не боевика, готовящегося к бою».
Согласно источнику, подросток, который хотел стать инженером, был поклонником женоненавистнических видеороликов в социальных сетях, в частности в TikTok.
Другой источник сообщил, что это был первый случай, когда Национальная антитеррористическая прокуратура была привлечена к расследованию в отношении человека, который идентифицирует себя исключительно как представитель субкультуры «Инцел». Ранее эта концепция лишь частично фигурировала в двух делах, которыми занималась антитеррористическая прокуратура.
За последнее десятилетие идеологии, основанные на недоверии и ненависти к женщинам, получили широкое распространение во всем мире благодаря онлайн-каналам, особенно платформам социальных сетей, констатирует Reuters.