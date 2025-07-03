Арестован собиравшийся нападать на женщин с ножом 18-летний инцел

Другой источник сообщил, что это был первый случай, когда Национальная антитеррористическая прокуратура была привлечена к расследованию в отношении человека, который идентифицирует себя исключительно как представитель субкультуры «Инцел». Ранее эта концепция лишь частично фигурировала в двух делах, которыми занималась антитеррористическая прокуратура.