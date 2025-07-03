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В Иркутской области снизилось количество ландшафтных пожаров

По сравнению с прошлым годом их стало меньше на 90 случаев.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В прошлом году в Иркутской области с апреля по 30 июня, когда была высокая пожароопасность, в регионе зарегистрировали 326 ландшафтных пожаров. В этом году, за тот же период, их количество снизилось до 236. Огонь затронул всего 2614 гектаров земли. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС России по региону.

— В этом году напряженная ситуация наблюдается в Тайшетском районе — там произошло 49 пожаров, а также в Зиминском районе — 20 случаев. В Тулунском районе и Иркутском округе зафиксировали по 15 пожаров, а в Чунском районе — 13, — уточнили в ведомстве.

Всего госпожнадзор установил 67 лиц, по чьей причине и были пожары. А за весь период пожароопасного сезона сотрудники МЧС выявили 238 человек, нарушивших правила безопасности на территории региона.