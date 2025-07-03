Суд рассмотрит дело обвиняемого в попытке сбыта 3,2 кг наркотиков в Москве

Как уточняется, полицейские задержали молодого человека по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В его телефоне сотрудники полиции обнаружили координаты и фотографии мест с тайниками-закладками на территории лесопарковой зоны.
«На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. По координатам из телефона задержанного оперативники отдела МВД России по району Метрогородок обнаружили и изъяли восемь пакетов с веществом. Согласно проведенному исследованию, в них содержится N-метилэфедрон общей массой более 3,2 кг», — рассказали в пресс-службе.
По данному факту следователем отдела МВД России по району Метрогородок было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Тогда суд избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста.
«В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — подчеркнули в ведомстве.