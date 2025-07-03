Суд рассмотрит дело обвиняемого в попытке сбыта 3,2 кг наркотиков в Москве

«На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. По координатам из телефона задержанного оперативники отдела МВД России по району Метрогородок обнаружили и изъяли восемь пакетов с веществом. Согласно проведенному исследованию, в них содержится N-метилэфедрон общей массой более 3,2 кг», — рассказали в пресс-службе.