Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд рассмотрит дело обвиняемого в попытке сбыта 3,2 кг наркотиков в Москве

Суд в столице рассмотрит уголовное дело в отношении 19-летнего обвиняемого в покушении на сбыт 3,2 кг синтетических наркотиков. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по столице.

Источник: РИА "Новости"

Как уточняется, полицейские задержали молодого человека по подозрению в незаконном обороте наркотиков. В его телефоне сотрудники полиции обнаружили координаты и фотографии мест с тайниками-закладками на территории лесопарковой зоны.

«На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. По координатам из телефона задержанного оперативники отдела МВД России по району Метрогородок обнаружили и изъяли восемь пакетов с веществом. Согласно проведенному исследованию, в них содержится N-метилэфедрон общей массой более 3,2 кг», — рассказали в пресс-службе.

По данному факту следователем отдела МВД России по району Метрогородок было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Тогда суд избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста.

«В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — подчеркнули в ведомстве.