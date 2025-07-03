Из дома выскочили бабушка, мать с грудным ребёнком и старшим сыном: в калининградском СНТ ночью загорелся частный дом

ЧП произошло в четверг, 3 июля, около 2:00, на ул. Центральной, 90. Возгорание началось на втором этаже. Предположительно, причина пожара — замыкание проводки. Из дома успели выскочить мама с грудным ребёнком, её старший сын и их бабушка. Никто не пострадал, но погорельцы не успели забрать из дома даже документы. Пока их приютили соседи.