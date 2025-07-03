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Из дома выскочили бабушка, мать с грудным ребёнком и старшим сыном: в калининградском СНТ ночью загорелся частный дом

Огонь уничтожил второй этаж здания.

Источник: Клопс.ru

В калининградском СНТ «Мелиоратор» загорелся частный дом. Об этом «Клопс» сообщил источник в экстренных службах региона.

ЧП произошло в четверг, 3 июля, около 2:00, на ул. Центральной, 90. Возгорание началось на втором этаже. Предположительно, причина пожара — замыкание проводки. Из дома успели выскочить мама с грудным ребёнком, её старший сын и их бабушка. Никто не пострадал, но погорельцы не успели забрать из дома даже документы. Пока их приютили соседи.

На месте ЧП работали 4 пожарных расчёта и медики. Огонь уничтожил второй этаж дома.