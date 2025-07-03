The Economist: США остановили поставки всего оружия Украине

Пентагон официально называет приостановку ограниченной и временной мерой. Американские военные подчеркивают, что пересмотр поставок касается не только Украины, но и других партнеров США. В то же время украинские чиновники выражают опасения, что пауза может быть частью более широкой стратегии администрации Трампа по оказанию давления на Киев с целью получения политических уступок. Эксперты отмечают, что, несмотря на временную остановку поставок, фронт Украины в ближайшие месяцы, вероятно, не рухнет. Однако Россия продолжает постепенно продвигаться вперед, а нехватка вооружения может привести к дополнительным потерям среди военных и утрате территорий.