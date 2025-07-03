Мошенник развел 18-летнюю волонтерку из Самары на 50 тысяч рублей

Девушка трудится в приюте для животных и планировала найти подработку на лето. В итоге стала жертвой афериста. Подробностями поделились представители регионального главка.
18-летняя самарчанка нашла объявление в интернете. Предлагали удаленку. Позже связалась с работодателем и обсудила с ним основные детали. Все устроило. Далее на ее электронную почту пришло письмо с анкетой.
Девушка заполнила. В том числе банковские данные. Внесла их по просьбе «начальства» и через неизвестное приложение. После незнакомец перестал отвечать, а со счета пострадавшей списали 50 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.
Ранее на уловку мошенников попался 65-летний самарец. Он отправил злоумышленникам 3 млн рублей.
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