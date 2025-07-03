МВД РФ опубликовало перечень самых разыскиваемых преступников России

МВД разыскивает 11 обвиняемых в особо тяжких преступлениях.
МВД России обновило список самых разыскиваемых в стране преступников — он содержит 11 людей, которые обвиняются в особо тяжких преступлениях. В него входят командиры украинского нацбата «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), орский маньяк, монах-разбойник и ряд других лиц. Подробности их личностей публикуют СМИ.
Первыми в списке значатся командиры нацбата Константин Немичев и Сергей Величко, которые находятся в международном розыске с весны 2022 года. Их подозревают в пытках и расправе с особой жестокостью с военнослужащими ВС РФ. Второй по списку, опубликованному на сайте МВД — орский маньяк, предположительно, оренбуржец Валерий Андреев, подозреваемого в убийстве восьми женщин и ряде изнасилований. Все они являются жительницами Орска или близлежащих населенных пунктов. Он находится в бегах с 2012 года, предполагается, что основная активность преступника выпала на период с 2006 по 2013 года. В 2019 году к розыскам подключился Интерпол.
В списке МВД значатся 11 фамилийФото: Анна Майорова © URA.RU.
Третий по списку — монах Андрей Кузнецов по кличке Рыжий, в розыске находится 25 лет. Его обвиняют в двух разбойных нападениях, трех ограблениях и кражах. Несмотря на то, что на него несколько раз выходила полиция, ему удавалось сбежать. После него — криминальный авторитет Николай Емельянов по кличке Емеля, глава одной из самых жестоких ОПГ в России, действовавшей в Брянской области, Смоленске и Калуге. Находится в бегах после разгрома группировки в 2013 году.
Далее по списку идут:
подозреваемый в заказе покушения на самарского судью бизнесмен Владимир Кириллов, в розыске 16 лет;мурманский подрывник, вероятно, уроженец города Иваново Дмитрий Мамонов, который, по версии следствия, убил знакомого во время застолья и заминировал труп, чтобы скрыть улики;киллер-каратист, украинец Олег Тимошенко, которого разыскивают МВД России и Приднестровья по обвинению в бандитизме, расправе, уничтожении имущества в РФ и заказных расправах и разбоях в Молдове;разыскиваемый в течение 34 лет Андрей Самойлов, по версии следствия, зарезавший челябинского бизнесмена Юрия Пестрова, его сына и невестку, у МВД есть только его фоторобот;организатор поджога ТЦ «Пассаж» в Екатеринбурге, в котором погибло 25 человек. Ориентировочно, это Фахрудин Махмудов, который первый раз был оправдан судом, а затем признан виновным в расправах, участии в ОПГ и торговле оружиемволгоградский ликвидатор, обвиняемый в убийстве вице-президента Волгоградской Федерации бокса Станислава Галкина в составе ОПГ. Предположительно, им является Владимир Шестерин.
В 2025 году из списка был исключен бывший участник ОПГ «Чистильщики» Семен Ермолинский, который обвинялся в 16 убийствах. В 2014 он сбежал в Донбасс, чтобы участвовать там в боях. Розыск прекращен в связи со смертью Ермолинского.