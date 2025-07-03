МВД РФ опубликовало перечень самых разыскиваемых преступников России

подозреваемый в заказе покушения на самарского судью бизнесмен Владимир Кириллов, в розыске 16 лет;мурманский подрывник, вероятно, уроженец города Иваново Дмитрий Мамонов, который, по версии следствия, убил знакомого во время застолья и заминировал труп, чтобы скрыть улики;киллер-каратист, украинец Олег Тимошенко, которого разыскивают МВД России и Приднестровья по обвинению в бандитизме, расправе, уничтожении имущества в РФ и заказных расправах и разбоях в Молдове;разыскиваемый в течение 34 лет Андрей Самойлов, по версии следствия, зарезавший челябинского бизнесмена Юрия Пестрова, его сына и невестку, у МВД есть только его фоторобот;организатор поджога ТЦ «Пассаж» в Екатеринбурге, в котором погибло 25 человек. Ориентировочно, это Фахрудин Махмудов, который первый раз был оправдан судом, а затем признан виновным в расправах, участии в ОПГ и торговле оружиемволгоградский ликвидатор, обвиняемый в убийстве вице-президента Волгоградской Федерации бокса Станислава Галкина в составе ОПГ. Предположительно, им является Владимир Шестерин.