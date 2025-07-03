Последствия тропического апокалипсиса с мощнейшим ливнем в Хабаровске сняли на видео

Ранее Life.ru сообщал, что июль в различных регионах России будет характеризоваться разнообразием погодных условий. В центральной части страны начало летнего месяца будет отмечено облачностью и частыми осадками, в то время как на юге ожидается жаркая и засушливая погода. В Москве и Санкт-Петербурге прогнозируется преимущественно пасмурная погода с периодическими дождями. В столичном регионе дневные температуры будут находиться в диапазоне +23−24°C, ночные — +13−15°C, при этом ожидается высокая влажность воздуха, достигающая 70−74%.