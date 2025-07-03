Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Напавший на врачей в Иркутске назвал мотивом «нарушение права на жизнь»

МВД опубликовало видео с мужчиной, задержанным за нападение на сотрудников больницы в Иркутске. Он признался, что хотел убить врача.

Источник: РИА "Новости"

ЧП случилось сегодня в больнице № 8 в Ленинском округе Иркутска. Мужчина был вооружен ножом и газовым баллончиком. Он нанес ножевые ранения заместителю главврача и секретарю учреждения. Они госпитализированы в тяжелом состоянии.

«Хотел убить врача… Меня лишили права на жизнь по Конституции, по Конвенции ООН о правах инвалидов», — объяснил свои мотивы задержанный. На комментарий полицейского о том, что это не повод нападать на людей, мужчина ответил: «Ну, мне, наверное, виднее».

Является ли нападавший инвалидом, неизвестно. Telegram-канал Babr Mash утверждает, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Также со ссылкой на главврача больницы сообщается, что угрозы от этого пациента начали поступать около года назад.

СКР возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше