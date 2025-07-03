Напавший на врачей в Иркутске назвал мотивом «нарушение права на жизнь»

«Хотел убить врача… Меня лишили права на жизнь по Конституции, по Конвенции ООН о правах инвалидов», — объяснил свои мотивы задержанный. На комментарий полицейского о том, что это не повод нападать на людей, мужчина ответил: «Ну, мне, наверное, виднее».