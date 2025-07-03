В Петербурге задержали россиянку, готовившую теракт по заданию Киева

По данным ФСБ, в июне 2024 года она через мессенджеры Telegram и WhatsApp инициативно установила контакт с представителем спецслужбы Украины, сообщив о готовности участвовать в диверсионно-террористической деятельности за содействие в выезде из РФ и получении гражданства одной из стран Евросоюза. По заданию куратора она наносила проукраинские надписи в общественных местах Московского региона и совершила попытку поджога объекта железнодорожной инфраструктуры. В апреле 2025 года она выехала в Санкт-Петербург, где вела наблюдение за сотрудником одного из оборонных предприятий с целью последующего подрыва его автомобиля с использованием предоставленного ей самодельного взрывного устройства (СВУ). В момент закладки СВУ под автомобиль объекта террористических устремлений она была задержана сотрудниками ФСБ России.