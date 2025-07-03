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В Петербурге задержали россиянку, готовившую теракт по заданию Киева

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ России задержали в Санкт-Петербурге 23-летнюю россиянку, готовившую теракт против сотрудника оборонного предприятия по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Источник: РИА "Новости"

«ФСБ пресечена деятельность гражданки России 2002 года рождения, причастной к подготовке террористического акта по заданию украинских спецслужб», — сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, в июне 2024 года она через мессенджеры Telegram и WhatsApp инициативно установила контакт с представителем спецслужбы Украины, сообщив о готовности участвовать в диверсионно-террористической деятельности за содействие в выезде из РФ и получении гражданства одной из стран Евросоюза. По заданию куратора она наносила проукраинские надписи в общественных местах Московского региона и совершила попытку поджога объекта железнодорожной инфраструктуры. В апреле 2025 года она выехала в Санкт-Петербург, где вела наблюдение за сотрудником одного из оборонных предприятий с целью последующего подрыва его автомобиля с использованием предоставленного ей самодельного взрывного устройства (СВУ). В момент закладки СВУ под автомобиль объекта террористических устремлений она была задержана сотрудниками ФСБ России.

Следственной службой УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (покушение на террористический акт) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ. Она заключена под стражу.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений, документированию в действиях россиянки признаков статьи 275 (государственная измена) УК РФ и розыску заказчиков.

ФСБ России вновь подчеркнули, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве потенциальных исполнителей терактов и диверсий. Во избежание провокаций со стороны злоумышленников в сети Интернет в ФСБ призвали российских граждан к бдительности и по возможности воздерживаться от использования мессенджеров Telegram и WhatsApp для общения с незнакомыми контактами.

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