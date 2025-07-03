Силовики задержали в Петербурге девушку в момент установки бомбы под машину

Силовики задержали в Петербурге девушку в тот момент, когда она закладывала бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия, теракт предотвращен. Об этом в четверг, 3 июля, сообщили в ФСБ.
Новость дополняется.
Силовики задержали в Петербурге девушку в тот момент, когда она закладывала бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия, теракт предотвращен. Об этом в четверг, 3 июля, сообщили в ФСБ.
Силовики задержали в Петербурге девушку в тот момент, когда она закладывала бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия, теракт предотвращен. Об этом в четверг, 3 июля, сообщили в ФСБ.
Новость дополняется.