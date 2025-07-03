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Shot: Хабиб Нурмагомедов задолжал ФНС более 1,8 миллиона рублей

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов задолжал Федерально налоговой службе (ФНС) более 1,8 миллиона рублей. Об этом в четверг, 3 июня, сообщает Telegram-канал Shot.

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов задолжал Федерально налоговой службе (ФНС) более 1,8 миллиона рублей. Об этом в четверг, 3 июня, сообщает Telegram-канал Shot.

— Хабибу Нурмагомедову налоговая выставила новый счет. Экс-чемпион UFC должен заплатить ФНС почти два миллиона рублей, — передает Telegram-канал.

В августе прошлого года сообщалось, что Федеральная служба судебных приставов возбудила в отношении Хабиба Нурмагомедова исполнительное производство за неуплату налогов на сумму около 80 миллионов рублей.

1 июля 2024 года также сообщалось, что ФНС арестовала счета Хабиба Нурмагомедова из-за долга в 297 миллионов рублей. Позже Хабиб Нурмагомедов закрыл все долги перед федеральной налоговой службой. Он выплатил все 302 миллиона рублей.