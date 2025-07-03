Shot: Хабиб Нурмагомедов задолжал ФНС более 1,8 миллиона рублей

1 июля 2024 года также сообщалось, что ФНС арестовала счета Хабиба Нурмагомедова из-за долга в 297 миллионов рублей. Позже Хабиб Нурмагомедов закрыл все долги перед федеральной налоговой службой. Он выплатил все 302 миллиона рублей.