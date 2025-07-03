Появилось видео с пролётом украинского беспилотника в Липецкой области

Напомним, Life.ru сообщал, что украинские Вооружённые силы атаковали Липецкую область беспилотниками. Обломки одного из дронов упали на жилой дом. К сожалению, налёт дронов без жертв не обошёлся: в Ельце погибла 71-летняя женщина, ещё два человека получили ранения.