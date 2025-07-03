В Волгограде электросамокатчик сбил 4-летнего ребёнка на бульваре Энгельса

Отметим, ранее редакция неоднократно сообщала о попытке прокуратуры Волгограда ввести дополнительное регулирование работы в городе операторов, предоставляющих электросамокаты в краткосрочную аренду. Ещё в сентябре 2024 года при участии надзорного ведомства было подготовлено и принято городской думой постановление о внесении дополнительного раздела в правила благоустройства муниципалитета. Однако на текущий момент новые положения хоть и вступили в силу, но так и не были реализованы администрацией города. Власти до сих пор не смогли разработать порядок, определяющий контроль за их исполнением.