Молодого водителя из Уфы осудили за смертельное ДТП

«Свою вину подсудимый признал. Ему предстоит отбыть два с половиной года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года», — добавили в надзорном ведомстве.