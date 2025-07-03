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Молодого водителя из Уфы осудили за смертельное ДТП

Он отправится в колонию-поселение.

Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор 23-летнему местному жителю, по вине которого в ноябре прошлого погибла 22-летняя девушка.

Как сообщили в прокуратуре Башкирии, молодой человек, находясь за рулем автомобиля «Лада Калина», на проспекте Октября в Уфе на большой скорости столкнулся с другой машиной.

От удара «Калина» вылетела за пределы проезжей части, где наехала на электроопору. В результате его пассажирка скончалась.

«Свою вину подсудимый признал. Ему предстоит отбыть два с половиной года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года», — добавили в надзорном ведомстве.