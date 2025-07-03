ФСБ предотвратила теракт в Санкт-Петербурге

Установлено, что россиянка 2002 года рождения действовала по указке украинских спецслужб и выполняла каждое их задание еще до этого инцидента. К примеру, она наносила проукраинские надписи в общественных местах Московского региона и даже совершила попытку поджога объекта железнодорожной инфраструктуры.