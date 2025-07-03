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ФСБ предотвратила теракт в Санкт-Петербурге

ФСБ: в Петербурге задержали россиянку, готовившую теракт по заданию Киева.

Сотрудникам ФСБ России удалось предотвратить теракт. В пресс-службе ведомства сообщили, что в Санкт-Петербурге силовики задержали 23-летнюю девушку во время того, как она закладывала бомбу под автомобиль сотрудника оборонного предприятия. Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.

Установлено, что россиянка 2002 года рождения действовала по указке украинских спецслужб и выполняла каждое их задание еще до этого инцидента. К примеру, она наносила проукраинские надписи в общественных местах Московского региона и даже совершила попытку поджога объекта железнодорожной инфраструктуры.