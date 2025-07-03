Появились неожиданные детали приостановки помощи США Украине

Решение было принято главой политического управления Элбриджем Колби, считает конгрессмен Маккол.
Приостановка поставок боеприпасов США Украине было сделано главой политического управления Пентагона Элбриджем Колби. Так считает конгрессмен Майкл Маккол.
«Я думаю, что все это сделано главой политического управления Пентагона, этим парнем (Элбриджем — прим. URA.RU) Колби» — заявил Маккол. Его слова приводит Politico.
Конгрессмен предположил, что в Белом доме есть «внутренние разногласия», и что он вообще не был уверен, что Колби консультировался по этому поводу с госсекретарем США Марко Рубио.
По словам источников издания, помимо конгрессменов, чиновников Госдепа и европейских союзников США, таким решением были шокированы даже союзники президента Штатов Дональда Трампа. После чего те обвинили чиновников, таких как Колби, в нарушении координации, а также в том, что они не уведомили остальную часть администрации о своих действиях.
Ранее издание The Economist сообщили, что США полностью остановили все поставки оружия Украине. В том числе боеприпасы и запчасти.