Появились неожиданные детали приостановки помощи США Украине

По словам источников издания, помимо конгрессменов, чиновников Госдепа и европейских союзников США, таким решением были шокированы даже союзники президента Штатов Дональда Трампа. После чего те обвинили чиновников, таких как Колби, в нарушении координации, а также в том, что они не уведомили остальную часть администрации о своих действиях.