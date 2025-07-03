В Петербурге ФСБ задержала девушку в момент закладки бомбы под автомобиль

Задержанная — гражданка России 2002 года рождения — действовала по указаниям украинских спецслужб и была активна в регионе задолго до текущих событий.
«Террористка наносила проукраинские надписи в общественных местах Московского региона и совершила попытку поджога объекта железнодорожной инфраструктуры», — рассказали в ФСБ.
Её действия квалифицированы как террористические, а оперативники продолжают расследование для выявления возможных соучастников и предотвращения новых угроз. Благодаря своевременному вмешательству удалось избежать жертв и сохранить безопасность граждан.
Ранее Life.ru рассказывал, как сотрудники Федеральной службы безопасности в Запорожской области задержали троих местных жителей, которые отправляли деньги на помощь ВСУ и СБУ. В их отношении возбуждено два уголовных дела по статье о госизмене.