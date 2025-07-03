Пожар возник на парковке предприятия в Ельце после падения беспилотника ВСУ

Напомним, одна женщина погибла и еще два человека получили ранения из-за падения обломков дрона украинской армии на частный дом в Липецкой области в четверг, 3 июля. Артамонов предупредил жителей об опасности из-за продолжающейся фиксации вражеских беспилотников. В Липецкой области сейчас сохраняется красный уровень угрозы.