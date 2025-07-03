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Пожар возник на парковке предприятия в Ельце после падения беспилотника ВСУ

Сотрудники были эвакуированы с предприятия в Ельце.

Источник: Комсомольская правда

В городе Елец Липецкой области после падения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на парковке одного из предприятий возник пожар. Об этом в четверг, 3 июля, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

«После падения беспилотника на парковке одного из предприятий в Ельце возник пожар. Огонь локализован», — написал губернатор Липецкой области в Telegram-канале.

Артамонов уточнил, что сотрудники ближайших цехов эвакуированы, а оперативные службы продолжают свою работу на месте происшествия. Согласно предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, одна женщина погибла и еще два человека получили ранения из-за падения обломков дрона украинской армии на частный дом в Липецкой области в четверг, 3 июля. Артамонов предупредил жителей об опасности из-за продолжающейся фиксации вражеских беспилотников. В Липецкой области сейчас сохраняется красный уровень угрозы.