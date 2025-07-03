В Петербурге задержали женщину в момент закладки бомбы под автомобиль

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге молодую женщину, которая закладывала взрывное устройство под автомобиль работника оборонного предприятия, сообщили в ФСБ.
По данным ведомства, речь идёт о гражданке РФ 2002 года рождения, которая действовала по заданию спецслужб Украины. В апреле 2025 года она прибыла в Санкт-Петербург, где следила за сотрудником оборонного предприятия для подрыва его автомобиля. Самодельное взрывное устройство она получила от противника.
ФСБ также удалось выяснить, что задержанная наносила проукраинские надписи в общественных местах Московского региона. Кроме того, она совершила попытку поджога на одном из объектов железнодорожной инфраструктуры.
В отношении женщины следствие возбудило уголовное дело о покушении на теракт, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств. Её отправили по арест.
Напомним, 35 июня стало известно, что ФСБ предотвратила диверсионно-террористический акт, который пытались совершить двое граждан РФ недалеко от одного из СНТ в Московской области. Они достали из схрона бомбу и планировали её использовать в отношении одного из военных.