В Петербурге задержали женщину в момент закладки бомбы под автомобиль

По данным ведомства, речь идёт о гражданке РФ 2002 года рождения, которая действовала по заданию спецслужб Украины. В апреле 2025 года она прибыла в Санкт-Петербург, где следила за сотрудником оборонного предприятия для подрыва его автомобиля. Самодельное взрывное устройство она получила от противника.