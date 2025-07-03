ФСБ показала кадры задержания девушки, пытавшейся установить бомбу под машину

В Сети появились кадры, на которых видно, как девушка в Санкт-Петербурге закладывает бомбу под автомобиль сотрудника оборонного предприятия. Их в четверг, 3 июля, распространила ФСБ.
На видео — подозреваемая медленно подходит к машине, после чего, осмотревшись, оставляет под ней устройство. Далее она покидает место преступления.
Кроме того, на камеру попал и ее разговор с сотрудниками правоохранительных органов при задержании.
— Мне сказали просто проследить за этой машиной и тогда мне дадут деньги, — цитирует ее слова РИА Новости.
В ведомстве добавили, что силовики скрутили подозреваемую в момент ее нахождения рядом с автомобилем. Девушка выполняла указания украинских спецслужб ради получения гражданства одной из стран ЕС.