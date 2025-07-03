Найден мертвым хирург, связанный со слухами об изменении пола жены Макрона

29 июня 2025 года тело мужчины было найдено после смертельного падения из окна двенадцатого этажа. Служба судмедэкспертизы подтвердила, что 58-летний Франсуа Фавр добровольно ушел из жизни. Он являлся практикующим хирургом парижской клиники, говорится в публикации издания Enquete du jour.