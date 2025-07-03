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Найден мертвым хирург, связанный со слухами об изменении пола жены Макрона

Французский хирург Франсуа Фавр, чье имя фигурировало в публикациях о возможной смене пола первой леди Франции Брижит Макрон, обнаружен мертвым в Париже.

Французский хирург Франсуа Фавр, чье имя фигурировало в публикациях о возможной смене пола первой леди Франции Брижит Макрон, обнаружен мертвым в Париже.

29 июня 2025 года тело мужчины было найдено после смертельного падения из окна двенадцатого этажа. Служба судмедэкспертизы подтвердила, что 58-летний Франсуа Фавр добровольно ушел из жизни. Он являлся практикующим хирургом парижской клиники, говорится в публикации издания Enquete du jour.

Сестра покойного утверждает, что Фавр не проявлял суицидальных наклонностей. Она допускает, что его гибель связана с запланированным интервью, где он намеревался прояснить детали биографии Брижит Макрон.

Тема хирургических операций по смене пола (международное движение ЛГБТ запрещено в РФ и признано экстремистским) супруги президента Франции вышла в центр внимания в 2025 году после выхода расследовательского шоу американской журналистки Кэндис Оуэнс «Становление Брижит».

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