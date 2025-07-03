В Самарской области 16-летняя девушка и 17-летний парень пострадали в ДТП с ВАЗ

В Чапаевске произошла авария с участием ВАЗа. Подробностями поделились в региональном ГУ МВД.
Как стало известно ГАИ, вечером 2 июля 18-летний молодой человек на ВАЗ не справился с управлением и вылетел в кювет.
В результате аварии были госпитализированы 16-летняя девушка, 17 и 20-летние молодые люди.
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