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В Ростовской области сняли на видео место ДТП, в котором погиб подросток

Видео с места серьезного ДТП опубликовали в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области вечером 2 июля произошло серьезное ДТП, в котором пострадали шесть человек и погиб 13-летний подросток. Видео, снятое на месте происшествия, опубликовали сотрудники МЧС и Госавтоинспекции.

Судя по кадрам, минивэн «Мазда», в который врезался грузовой «КамАЗ», очень сильно пострадал: у автомобиля не было капота, лобового стекла и передней двери, была повреждена крыша. Также механические повреждения получила кабина большегруза.

По информации Госавтоинспекции, за рулем «КамАЗа» находился 52-летний водитель. Предварительно, он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Мазда».

Авария унесла жизнь одного из детей, а также пострадали водитель и пятеро пассажиров иномарки, среди которых были несовершеннолетние. Пострадавших с травмами доставили в больницу.

По факту трагедии уже завели уголовное дело (ч. 3 ст. 264 УК РФ), сейчас проводятся следственные действия. Назначены экспертизы. Также известно, что проверку после случившегося организовали сотрудники прокуратуры.

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