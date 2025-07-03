В Тольятти 43-летний водитель фуры MAN влетел в 2 автомобиля, пострадала женщина

В Тольятти произошло массовое ДТП с участием фуры и двух легковых авто. Подробности рассказали в региональном ГУ МВД.
Как стало известно ГАИ, 43-летний мужчина за рулем большегруза MAN въехал сразу в два автомобиля — «гранту» и Volvo. По инерции Volvo сбил 50-летнюю женщину, которая переходила дорогу.
В итоге аварии пострадали женщина-пешеход и 14-летний юноша — пассажир иномарки.
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