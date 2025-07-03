Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тольятти 43-летний водитель фуры MAN влетел в 2 автомобиля, пострадала женщина

В Тольятти произошло массовое ДТП с участием фуры и двух легковых авто.

В Тольятти произошло массовое ДТП с участием фуры и двух легковых авто. Подробности рассказали в региональном ГУ МВД.

Как стало известно ГАИ, 43-летний мужчина за рулем большегруза MAN въехал сразу в два автомобиля — «гранту» и Volvo. По инерции Volvo сбил 50-летнюю женщину, которая переходила дорогу.

В итоге аварии пострадали женщина-пешеход и 14-летний юноша — пассажир иномарки.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.