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Водитель «Нивы» пострадал после столкновения с «шестеркой» в Самарской области

Авария произошла в четверг утром в Сызранском районе губернии.

Авария произошла в четверг утром в Сызранском районе губернии. Подробнее о ДТП рассказали представители регионального главка.

Правоохранители уточнили: на 30-м километре дороги «Старая Рачейка — Смолькино» столкнулись «Нива» с 66-летним мужчиной за рулем и «шестерка» с 34-летним водителем и 42-летним пассажиром.

Первого после ДТП госпитализировали. Последним двум оказали разовую медпомощь. От поездки до больницы отказались. Помимо полицейских и медиков, на месте происшествия работали специалисты 47-го пожарно-спасательного отряда.

Ранее сообщали, что в регионе в ДТП с отечественным авто пострадали 16-летняя девушка и 17-летний парень.

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