Пьяный водитель слетел в кювет на воронежской трассе: трое пострадали

ДТП с тремя пострадавшими произошло на 3-м км автодороги «М-4 Дон — Ерышевка — Тумановка» в Павловском районе ночью среды, 2 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
41-летний мужчина, находившийся за рулём «Datsun mi-Do», выехал на обочину. После этого иномарка опрокинулась в кювет.
Водитель, а также 44-летняя и 46-летняя пассажирки получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.
Согласно результатам освидетельствования, на момент аварии автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия.