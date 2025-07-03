В Омске вступил в силу приговор бывшему чиновнику здравоохранения

Своей вины фигуранты не признали. В феврале Ленинский районный суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей, также он на два года лишен права заниматься организационно-распорядительской деятельностью. Предпринимателя за дачу взятки оштрафовали на 300 тысяч, взятка конфискована в доход государства.