В Омске вступил в силу приговор бывшему чиновнику здравоохранения

В Омске вступил в законную силу вынесенный в феврале нынешнего года приговор бывшему директору КУ ОО «Дирекция по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области» Василию Гиреву и руководителю ООО «Арис Групп». Их признали виновными в получении и даче взятки.
Как рассказали в областной прокуратуре, в суде было установлено, что дача и получение взятки были замаскированы под продажу автомобиля. Машину директора госучреждения за 350 000 рублей приобрел посредник, в эту стоимость вошла ранее оговоренная сумма вознаграждения в размере ста тысяч рублей.
Деньги директор ООО «Арис Групп» передал за то, чтобы Гирев быстро и без лишних вопросов принял концентраторы кислорода для одной из омских больниц и подписал все платежки.
Своей вины фигуранты не признали. В феврале Ленинский районный суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей, также он на два года лишен права заниматься организационно-распорядительской деятельностью. Предпринимателя за дачу взятки оштрафовали на 300 тысяч, взятка конфискована в доход государства.
Подсудимые и и адвокаты пытались обжаловать приговор, однако Омский областной суд оставил вердикт без изменений.