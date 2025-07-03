Телефонные мошенники похитили более 11 млн руб. у пожилой москвички

«70-летней москвичке в мессенджере пришло сообщение якобы от заместителя генерального директора компании, в которой она ранее работала. Псевдоруководитель сообщил, что не смог дозвониться до женщины по “очень важному вопросу”. Пенсионерка перезвонила, но ей никто не ответил. Затем с ней по видеосвязи уже связались якобы сотрудник службы безопасности и представители силового ведомства, которые сообщили, что произошла утечка персональных данных. При этом по видеозвонку пострадавшая видела мужчину и женщину в форменном обмундировании, поверила мошенникам и начала исполнять их указания. Лжеправоохранители убедили пенсионерку, что с ее счетов пытаются похитить деньги, уговорили “сотрудничать со следствием и не разглашать никакие сведения о проводимой операции”, — рассказали в пресс-службе.