Сильный ветер сорвал крыши с нескольких зданий в Башкирии

В Башкирии произошли три случая повреждения строений из-за сильного ветра. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
В селе Федоровка Федоровского района ветром сорвало часть шифера с крыш жилого дома, гаража и бани. В деревнях Языково и Трошкино Благовещенского района повреждены кровли гаража и фермы соответственно.
К счастью, в результате этих происшествий никто не пострадал. Размер материального ущерба в настоящее время устанавливается.
По данным ГК ЧС, за последние сутки не зарегистрировали ни одного лесного пожара или возгорания сухой растительности. Однако с начала года уже зафиксировано более десяти лесных пожаров на площади свыше 26 гектаров, а также 291 случай возгорания сухой травы, охвативший около 1200 гектаров.
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