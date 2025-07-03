Сильный ветер сорвал крыши с нескольких зданий в Башкирии

По данным ГК ЧС, за последние сутки не зарегистрировали ни одного лесного пожара или возгорания сухой растительности. Однако с начала года уже зафиксировано более десяти лесных пожаров на площади свыше 26 гектаров, а также 291 случай возгорания сухой травы, охвативший около 1200 гектаров.