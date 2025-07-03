Появились новые подробности дела об ОПГ в Екатеринбурге

«Юнус стремился все делать по закону, был не согласен с поборами и тем, что нужно носить дань. Со слов родственников Юнуса, наиболее вопиющим фактом было то, что честно заработанные деньги отнимают свои же сограждане… (Фигуранты дела — ред.) толпой зарезали Пашаева возле кафе “Металлон” на улице Блюхера. Юнуса после нападения доставили в больницу его друзья, но от полученных ран он скончался», — сказал он.