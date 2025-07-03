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Появились новые подробности дела об ОПГ в Екатеринбурге

Фигуранты дела об ОПГ в Екатеринбурге расправились с Пашаевым за отказ платить.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл — РИА Новости. Члены преступной группировки толпой расправились с одним из предпринимателей в Екатеринбурге из-за того, что он отказывался платить «взносы», сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Следственное управление СК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, «входившие в состав этнической преступной группы», причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал до 19 июля восьмерых фигурантов.

По словам собеседника агентства, заказное убийство торговавшего одеждой на крупнейшем рынке Екатеринбурга предпринимателя Юнуса Пашаева произошло в мае 2001 года.

«Юнус стремился все делать по закону, был не согласен с поборами и тем, что нужно носить дань. Со слов родственников Юнуса, наиболее вопиющим фактом было то, что честно заработанные деньги отнимают свои же сограждане… (Фигуранты дела — ред.) толпой зарезали Пашаева возле кафе “Металлон” на улице Блюхера. Юнуса после нападения доставили в больницу его друзья, но от полученных ран он скончался», — сказал он.

По его словам, следственными органами было возбуждено уголовное дело об убийстве, но виновные тогда не понесли наказания.

МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах России в стране Петра Волоковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются «гражданами России, выходцами из Азербайджана».

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