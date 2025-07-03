Глава СК России затребовал доклад о нападении на медработников в Иркутске

Глава следственного комитета России Анатолий Ситников затребовал предоставить ему доклад о ход расследования дела о нападении на медицинских работников в Иркутске. Об этом КП-Иркутск рассказали в СУ СК России.
Напомним, утром 3 июля пациент вошел в больницу № 8 с ножом и газовым баллончиком и напал с ними на заместителя главного врача и секретаря. В результате им понадобился госпитализация и врачебная помощь.
Следователи Иркутской области завели в отношении мужчины уголовное дело по статье «покушении на убийство двух и более лиц».
Ранее КП-Иркутск рассказала, что подтолкнуло напавшего на такие действия.