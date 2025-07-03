Задержан водитель фуры, устроивший смертельное ДТП под Волгоградом

Напомним, смертельное ДТП произошло 2 июля днем на 615 км автодороги Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» Дубовского района. Установлено, что водитель бензовоза DAF, который двигался из Волгограда в Камышин, выехал на полосу встречного движения и врезался в КАМАЗ. После чего с КАМАЗом столкнулся грузовой Changan.