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Глава СК РФ запросил отчёт о нападении на медиков в Иркутской больнице

Пациент с ножом напал на медицинский персонал, в результате чего пострадали врачи.

Источник: РИА "Новости"

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета РФ, поручил предоставить ему подробный отчёт о расследовании инцидента в Иркутской областной больнице.

Напомним, ранее пациент с ножом напал на медицинский персонал, в результате чего пострадали заместитель главного врача и секретарь учреждения. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Расследование поручено следственному управлению СК по Иркутской области под руководством А. В. Ситникова.

Глава ведомства держит ситуацию на особом контроле и ожидает оперативного предоставления информации о ходе следственных действий и установленных обстоятельствах произошедшего.