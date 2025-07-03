Глава СК РФ запросил отчёт о нападении на медиков в Иркутской больнице

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета РФ, поручил предоставить ему подробный отчёт о расследовании инцидента в Иркутской областной больнице.
Напомним, ранее пациент с ножом напал на медицинский персонал, в результате чего пострадали заместитель главного врача и секретарь учреждения. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Расследование поручено следственному управлению СК по Иркутской области под руководством А. В. Ситникова.
Глава ведомства держит ситуацию на особом контроле и ожидает оперативного предоставления информации о ходе следственных действий и установленных обстоятельствах произошедшего.